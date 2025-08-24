Бывший СССР
МИД России уличил Зеленского в попытке сместить фокус с проблемы русского языка на Украине

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет сместить фокус с проблемы русского языка и канонической православной церкви в стране, сказал глава МИД России Сергей Лавров. Его интервью в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Лавров подчеркнул, что на том, вопреки заявлениям Зеленского, чтобы русский язык стал государственным языком Украины, никто не настаивает. Основное требование к Киеву заключается в том, чтобы он отменил все законы, «которые в грубейшее нарушение устава ООН запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь».

Министр выразил уверенность, что попытки президента Украины сместить фокус с этой проблемы окажутся безуспешными.

Ранее Сергей Лавров рассказал о планах Запада сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, запущенный президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, лидеры европейских стран «просто ищут повод, чтобы не допустить переговоров».

