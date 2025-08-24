Спорт
Крылья Советов
Сегодня
15:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
09:53, 24 августа 2025Спорт

Российских легкоатлеток стали проверять на гендерную принадлежность

ВФЛА стала массово проверять российских легкоатлеток на гендерную принадлежность
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Российских легкоатлеток стали массово проверять на гендерную принадлежность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Бориса Ярышевского.

Спортсменок начали тестировать из-за новых правил допуска Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к турнирам. «Мы уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования. Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается», — заявил Ярышевский.

Ранее World Athletics приняла решение, что для допуска к соревнованиям все легкоатлетки обязаны пройти генный скрининг SRY и подтвердить, что в их организме нет мужской Y-хромосомы. Правило вступает в силу с 1 сентября. Для участия в чемпионате мира в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября, спортсменки должны пройти гендерный тест.

В легкой атлетике скандально известна бегунья из ЮАР Кастер Семеня. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось проходить гендерные тесты. В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка выиграла суд у World Athletics по делу о дискриминации из-за уровня тестостерона.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.


    
    Российских легкоатлеток стали проверять на гендерную принадлежность

