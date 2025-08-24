Российских легкоатлеток стали проверять на гендерную принадлежность

ВФЛА стала массово проверять российских легкоатлеток на гендерную принадлежность

Российских легкоатлеток стали массово проверять на гендерную принадлежность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Бориса Ярышевского.

Спортсменок начали тестировать из-за новых правил допуска Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к турнирам. «Мы уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования. Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается», — заявил Ярышевский.

Ранее World Athletics приняла решение, что для допуска к соревнованиям все легкоатлетки обязаны пройти генный скрининг SRY и подтвердить, что в их организме нет мужской Y-хромосомы. Правило вступает в силу с 1 сентября. Для участия в чемпионате мира в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября, спортсменки должны пройти гендерный тест.

В легкой атлетике скандально известна бегунья из ЮАР Кастер Семеня. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось проходить гендерные тесты. В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка выиграла суд у World Athletics по делу о дискриминации из-за уровня тестостерона.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.