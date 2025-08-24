Спорт
Рубин
0:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Манчестер Сити
0:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Зенит
4:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
3:3
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Динамо М
2:0
2-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
21:51, 23 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» в откровенном бикини позировала на столе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: @kaylasimmmons

Спортсменка позировала, сидя на столе, в откровенном голубом бикини. Она написала, что пришло время обедать. Подписчики оставили более 170 комментариев к посту.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

