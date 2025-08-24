Страна БРИКС захотела улучшить воздушное сообщение с Россией

Посол Индии в РФ: Нью-Дели надеется на улучшение авиасообщения с Россией

В настоящее время нет никаких правовых ограничений на увеличение количества авиарейсов между Россией и Индией. Об этом заявил посол этой южно-азиатской страны в РФ Винай Кумар. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это касается и ограничений на повышение провозных емкостей, и направлений, и частоты полетов. Дипломат подчеркнул, что Нью-Дели надеется на улучшение воздушного сообщения между двумя странами.

До этого министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что если государства Запада что-то не устраивает в политике его страны, то они могут не покупать у нее нефть. Он напомнил, что к этому их никто не принуждает. Также он рассказал, что США до объявления о введении повышенных импортных тарифов никогда не просили Индию перестать импортировать российскую нефть. Более того, Вашингтон был доволен такими сделками, так как они позволяли стабилизировать мировой рынок этого углеводорода.