В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах британских властей продолжить подготовку украинских военных в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.

По словам Хили, программа Interflex, в рамках которой британские инструкторы осуществляют подготовку новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), продлена как минимум до конца 2026 года. Отмечается, что в ее рамках с начала 2022 года более 50 тысяч украинцев получили «жизненно важные боевые навыки».

Обучение военнослужащих по этой программе осуществляется преимущественно на территории Великобритании. Его срок увеличен с пяти до семи недель.

Ранее стало известно, что Великобритания в рамках программы Interflex, предполагающей ускоренную подготовку солдат, обучила 55 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года. Такое количество назвали в посольстве России в Лондоне. Во время обучения на британских базах для солдат ВСУ специально воссоздаются боевые условия, максимально приближенные к реальным.