Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 24 августа 2025Мир

В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

ТАСС: Британские инструкторы продолжат подготовку украинских военных в 2026 году
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах британских властей продолжить подготовку украинских военных в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.

По словам Хили, программа Interflex, в рамках которой британские инструкторы осуществляют подготовку новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), продлена как минимум до конца 2026 года. Отмечается, что в ее рамках с начала 2022 года более 50 тысяч украинцев получили «жизненно важные боевые навыки».

Обучение военнослужащих по этой программе осуществляется преимущественно на территории Великобритании. Его срок увеличен с пяти до семи недель.

Ранее стало известно, что Великобритания в рамках программы Interflex, предполагающей ускоренную подготовку солдат, обучила 55 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года. Такое количество назвали в посольстве России в Лондоне. Во время обучения на британских базах для солдат ВСУ специально воссоздаются боевые условия, максимально приближенные к реальным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине

    Появилась информация о состоянии остающихся на Украине курян

    Умер режиссер Валерий Усков

    После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

    Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

    В США умер экс-ведущий программы «Вести»

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости