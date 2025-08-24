Бывший СССР
В Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии рядом с украинским

RT: В День независимости Украины подростки развернули флаг нацистской Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

В подконтрольном Киеву городе Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии рядом с украинским. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Сегодня на Украине отмечается День независимости, напоминает RT.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на празднование Дня независимости Украины в Киеве приехали главные в мире коррупционеры и поджигатели войны. Он прокомментировал видеозапись с торжества, в котором приняли участие украинские чиновники и зарубежные политики.

До этого президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты восхищаются «несгибаемым духом» Украины, чтят ее жертвы и верят в ее будущее как независимой страны.

