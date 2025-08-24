Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
2:2
5-й сет
live
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
07:01, 25 августа 2025Спорт

Загитова показала фигуру в купальнике на пляже

Алина Загитова показала фигуру в купальнике на пляже
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала видео с пляжа в купальнике.

На кадрах спортсменка улыбается и заходит в воду. Фигуру спортсменки подчеркивает откровенный черный купальник.

Ранее Загитова опубликовала снимки в ультракоротких шортах, белой футболке с принтом и сапогах на каблуке. Она позирует возле автомобиля.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    В России фейерверк попал в толпу людей на празднике

    В Китае сообщили о неожиданном ударе России и КНР по США

    Один из членов ОПГ по хищению средств бойцов СВО дал показания

    Загитова показала фигуру в купальнике на пляже

    Популярная модель случайно оголила грудь на камеру

    Сражавшийся на стороне ВСУ поляк рассказал о множестве наемников из двух стран

    Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

    Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

    Назван спасающий от старческого заболевания продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости