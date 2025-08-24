Алина Загитова показала фигуру в купальнике на пляже

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала видео с пляжа в купальнике.

На кадрах спортсменка улыбается и заходит в воду. Фигуру спортсменки подчеркивает откровенный черный купальник.

Ранее Загитова опубликовала снимки в ультракоротких шортах, белой футболке с принтом и сапогах на каблуке. Она позирует возле автомобиля.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.