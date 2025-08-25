В Госдуме отреагировали на идею запретить пропаганду безделья

Депутат Нилов призвал приучать россиян к труду с детства

Россиян стоит с детства приучать к труду, чтобы понимали цену заработанной копейки, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на идею запретить в стране пропаганду безделья.

Ранее с соответствующим призывом выступила председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова. Она заявила, что певец и шоумен Прохор Шаляпин является ярким представителем идеологии праздности, которую необходимо запретить в России.

«Я не слежу за Шаляпиным, но в целом считаю, что нужно ориентироваться на хорошие русские пословицы: "терпение и труд все перетрут" и "век живи — век учись". Вторую пословицу в иной интерпретации пропагандирует Международная организация труда, призывая всех граждан, чтобы быть востребованными на рынке труда, чтобы всю жизнь ориентировались на необходимость повышать свою квалификацию, на новые знания, новые навыки», — поделился депутат.

Если зайти в интернет, то можно увидеть, что действительно очень много роликов о ведении праздного образа жизни пользуется популярностью у молодежи, указал парламентарий. Он отметил, что некоторые блогеры имитируют его, демонстрируя фото на фоне дорогих отелей и машин или примеряя дорогие украшения. Вся эта фальшивая информация дезориентирует молодежь и ничего полезного не приносит, убежден Нилов.

Я считаю, что надо пропагандировать с детства, и не просто пропагандировать, а приучать детей к труду, давать возможность как можно раньше начинать зарабатывать деньги для того, чтобы понимали, что такое заработанная копейка и какова ее цена. Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет. Да, без ущерба здоровью, учебе и с согласия родителей, но уже можно Ярослав Нилов депутат Госдумы

До этого Шаляпин анонсировал свою первую книгу, получившую название «Главное — не уработаться!». По словам исполнителя, она написана в жанре «дневник легкой жизни». До этого артист прокомментировал обвинения в том, что он живет за счет избранниц и у него нет собственного заработка.

