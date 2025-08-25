Иностранец привез друзьям в Россию подарки из Китая и нарвался на уголовное дело

ФТС: Таможенники задержали в Шереметьево туриста с драгоценностями из Урумчи

Турист из Китая привез в Россию драгоценности и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным источника, в аэропорту Шереметьево таможенники задержали 40-летнего иностранца, прибывшего из Урумчи. Во время проверки в зеленом коридоре его чемодан просканировали и обнаружили в личных вещах металлическую шкатулку с кольцами, серьгами, браслетами и кулоном, которые были инкрустированы бриллиантами, ониксом и гранатом.

Сотрудникам службы путешественник объяснил, что ювелирные изделия вез в качестве подарка друзьям из России. Изделия изъяли. Экспертиза установила, что они выполнены из золота 750-й пробы и стоят 4,2 миллиона рублей. Теперь мужчине грозит штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее россиянин привез драгоценности из Дубая и нарвался на штраф. Товар мужчина решил спрятать под стельки обуви.