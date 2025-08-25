Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:34, 25 августа 2025Путешествия

Иностранец привез друзьям в Россию подарки из Китая и нарвался на уголовное дело

ФТС: Таможенники задержали в Шереметьево туриста с драгоценностями из Урумчи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Турист из Китая привез в Россию драгоценности и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным источника, в аэропорту Шереметьево таможенники задержали 40-летнего иностранца, прибывшего из Урумчи. Во время проверки в зеленом коридоре его чемодан просканировали и обнаружили в личных вещах металлическую шкатулку с кольцами, серьгами, браслетами и кулоном, которые были инкрустированы бриллиантами, ониксом и гранатом.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025

Сотрудникам службы путешественник объяснил, что ювелирные изделия вез в качестве подарка друзьям из России. Изделия изъяли. Экспертиза установила, что они выполнены из золота 750-й пробы и стоят 4,2 миллиона рублей. Теперь мужчине грозит штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее россиянин привез драгоценности из Дубая и нарвался на штраф. Товар мужчина решил спрятать под стельки обуви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости