Известная модель снялась под душем в бикини

Испанская модель Синди Кимберли в красном бикини снялась под душем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @wolfiecindy

Известная испанская модель Синди Кимберли в откровенном образе снялась под душем. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из ультракоротких шортов и крошечного бюстгальтера с треугольными чашками. При этом звезда распустила мокрые волосы и похвасталась рельефным прессом.

Ранее в августе модель Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Купером. 30-летняя манекенщица предстала на размещенных черно-белых снимках, прикрывшись сумкой.

