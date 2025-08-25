Известная модель снялась под душем в бикини

Испанская модель Синди Кимберли в красном бикини снялась под душем

Известная испанская модель Синди Кимберли в откровенном образе снялась под душем. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из ультракоротких шортов и крошечного бюстгальтера с треугольными чашками. При этом звезда распустила мокрые волосы и похвасталась рельефным прессом.

