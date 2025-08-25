«Его дипломатия дезориентирует». Почему в США обвиняют Трампа в непоследовательной политике по Украине?

WSJ: Политика Трампа по Украине похожа на карусель из-за отсутствия результатов

Политика администрации президента США Дональда Трампа по Украине похожа на карусель из-за непоследовательности заявлений и отсутствия результатов. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Дипломатия Трампа действительно дезориентирует, основываясь на немногих основополагающих принципах и часто переворачиваясь с ног на голову из-за его меняющихся позиций и заявлений, которые оказываются пустыми The Washington Post

Как отмечает автор WP, несмотря на ажиотаж вокруг встреч с участием Трампа по Украине, Белый дом по-прежнему не достиг значимого прогресса в урегулировании конфликта. В качестве примера издание приводит переговоры президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами государств Европы в Вашингтоне 18 августа: по мнению журналистов, встреча превратилась в череду комплиментов Трампу и попыток убедить его встать на свою сторону.

Фото: Alexander Drago / Reuters

Экс-советник Трампа раскритиковал подход Белого дома по Украине

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о неопытности нынешней администрации Трампа и непонимании позиции России по конфликту на Украине. Он предположил, что американский лидер исходит из возможности переубедить президента России Владимира Путина за счет личных взаимоотношений.

Если вы каждый раз неправильно понимаете заявления другой стороны, в конце концов вы можете поверить в то, что добиваетесь прогресса Джон Болтон бывший советник президента США по национальной безопасности

По мнению экс-чиновника США, Трамп предпочитает начать с поиска инфоповода, который мог бы принести ему Нобелевскую премию мира, «а детали пусть разбирают знатоки». Болтон отметил, что подход Белого дома к организации саммитов, включая встречу с Путиным на Аляске, отличается от традиционных правил организации переговоров. Он подчеркнул, что классическая организация встреч на высшем уровне предполагает проработку вопросов на более низких уровнях в течение нескольких недель или даже месяцев.

Противоречия в заявлениях Трампа по урегулированию на Украине

Практически сразу после начала конфликта на Украине Дональд Трамп начал говорить о необходимости переговоров с Владимиром Путиным. При этом именно себя он подавал как политика, который мог бы взаимодействовать с российским лидером.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Однако позднее он объяснил свое заявление сарказмом.

19 февраля президент США назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Однако позднее американский лидер неоднократно хвалил поведение Зеленского в условиях конфликта с Россией и военного положения в стране.

После перепалки с Зеленским в Белом доме 28 февраля Трамп приостановил поставки военной помощи Украине. Однако уже через неделю Вашингтон возобновил поставки в полном объеме.

25 июня Трамп объяснил невыполненное обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа сложностью урегулирования. Он указал на возникшие сложности во взаимодействии с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

14 июля американский лидер пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров в случае, если в течение 50 дней стороны конфликта не достигнут прекращения огня. Позднее он сократил срок ультиматума до 10-12 дней.

Поводом для ультиматума Трамп назвал недовольство действиями Москвы, а также якобы «пустые разговоры» об урегулировании ситуации на Украине. При этом после встречи на Аляске политик заявил об огромном потенциале взаимодействия с Россией, в том числе и экономического .

. 29 июля президент США заявил, что через 10 дней Вашингтон может ввести санкции против РФ. Однако уже через сутки он усомнился в эффективности данного подхода.

22 августа Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Политик анонсировал возможное изменение подхода Вашингтона к решению противостояния.

Фото: Jae C. Hong / AP

В США указали на проблемы дипломатического аппарата при Трампе

WP также указывает на недоверие Трампа к профессиональным дипломатам в вопросах урегулирования конфликта на Украине. В частности, издание отмечает выбор в качестве ключевого переговорщика с Россией спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, ранее не имевшего опыта ведения подобных переговоров. По словам старшего научного сотрудника по внешней политике США в Совете по международным отношениям Джеймса Линдси, американский лидер также столкнулся с разницей между предвыборными обещаниями и реальными действиями.

Издание также указывает на значительное сокращение экспертов по России в аппарате Государственного департамента США: по информации New York Times (NYT), ведомство в ходе программы оптимизации, инициированной госсекретарем Марко Рубио, уволило примерно 1,3 тысячи ведущих и старших специалистов по России и Украине. По словам собеседников NYT, опыт уволенных аналитиков мог бы пригодиться администрации Трампа в урегулировании конфликта.