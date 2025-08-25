Пассажиры почувствовали удушающий запах дыма во время полета в США

Самолет American Airlines совершил аварийную посадку из-за возгорания гаджета

Самолет авиакомпании American Airlines совершил аварийную посадку в США из-за возгорания гаджета одного из пассажиров. Об этом пишет таблоид The New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 23 августа, на рейсе из Филадельфии в Финикс. На борту находилось 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Из-за того, что путешественники во время полета почувствовали удушающий запах дыма, пилотам пришлось посадить воздушное судно в международном аэропорту Вашингтона.

22-летняя пассажирка Адриана Новелло рассказала ABC News, что ее разбудил бортпроводник, который пытался добраться до огнетушителя у аварийного выхода, где она сидела.

«Потом я почувствовала запах дыма, и многие люди закашляли. Я оглянулась и увидела, что в проходе что-то горит», — призналась журналистам Новелло.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что на земле борт встретили спасатели. Экипажу удалось локализовать пожар еще до посадки. Что за устройство загорелось в самолете, не уточняется.

Ранее в августе пассажиры самолета KLM Royal Dutch Airlines были вынуждены прикрывать носы полотенцами из-за дыма на борту. Пожар произошел в отделении для ручной клади.

