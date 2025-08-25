Экономика
18:21, 25 августа 2025Экономика

Путин передал государству актив финской компании

Путин передал долю финской Fortum в «Челябэнергоремонте» в госуправление
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли финского государственного энергоконцерна Fortum в компании «Челябэнергоремонт» под временное управление Росимущества. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу сегодня, 25 августа. По данным СПАРК, учредителем и единственным владельцем 100 процентов акций АО «Челябэнергоремонт» является «Фортум Холдинг», нидерландская «дочка» Fortum.

Финская компания стала сворачивать деятельность в России через продажу бизнеса менеджменту после начала боевых действий на Украине. Весной 2023 года Путин передал Росимуществу российские «дочки» Fortum.

На тот момент в концерне оценивали стоимость активов, над которыми был утрачен контроль, в 1,7 миллиарда евро. При этом руководство Fortum утверждало, что много месяцев безуспешно обращались за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям, но безуспешно. Компенсировать свои убытки компания намерена в международных судах.

