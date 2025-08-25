Ценности
Рекламу геля для душа запретили в одной стране из-за расовой дискриминации

Рекламу средства Sanex запретили в Великобритании из-за расовой дискриминации
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: Grocery Gazette / YouTube

В Великобритании запретили рекламу одного средства косметического бренда Sanex из-за расовой дискриминации. Об этом сообщает CNN.

Управление по стандартам рекламы страны запретило ролик о геле для душа, в начале которого показали темнокожую модель с сухостью и зудом, а положительный эффект от использования средства продемонстрировали на модели с белой кожей. Ведомство отреагировало на две жалобы, авторы которых посчитали, что реклама поддерживает негативные стереотипы о людях с более темным цветом кожи.

Компания Colgate-Palmolive, владеющая брендом Sanex, в ответном обращении заявили, что реклама на самом деле демонстрирует приверженность марки к принципам разнообразия, поскольку в ней снимались манекенщицы с разным тоном кожи.

«Реклама была призвана показать, что продукт эффективен для всех потребителей. Концепт "до-после" использовался для демонстрации универсальности, а не для сравнения по признаку расы или этнической принадлежности», — говорится в заявлении.

В феврале власти запретили рекламу легинсов одного бренда из-за чрезмерной худобы модели.

