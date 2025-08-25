Российский боец сравнил возвращение на Родину со вторым рождением

ТАСС: Российский боец описал возвращение на Родину как «второе рождение»

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России назвал возвращение на Родину «вторым рождением». Об этом он высказался в беседе с журналистами издания ТАСС.

Вернувшийся боец отметил, что сейчас его переполняют эмоции.

«Это невозможно объяснить. Как будто второй раз родился», — сказал военнослужащий.

Ранее военный ВС России, вернувшийся из украинского плена, рассказал о своих чувствах. В разговоре с корреспондентами он признался, что больше всего соскучился по жене и родителям и, в первую очередь, хочет обнять свою семью. По его словам, он надеется, что Россия одержит победу в конфликте.

24 августа Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Помимо прочего, украинская сторона передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.