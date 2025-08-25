Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:33, 24 августа 2025Бывший СССР

Российский боец сравнил возвращение на Родину со вторым рождением

ТАСС: Российский боец описал возвращение на Родину как «второе рождение»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России назвал возвращение на Родину «вторым рождением». Об этом он высказался в беседе с журналистами издания ТАСС.

Вернувшийся боец отметил, что сейчас его переполняют эмоции.

«Это невозможно объяснить. Как будто второй раз родился», — сказал военнослужащий.

Ранее военный ВС России, вернувшийся из украинского плена, рассказал о своих чувствах. В разговоре с корреспондентами он признался, что больше всего соскучился по жене и родителям и, в первую очередь, хочет обнять свою семью. По его словам, он надеется, что Россия одержит победу в конфликте.

24 августа Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Помимо прочего, украинская сторона передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Глава МИД Украины резко ответил на заявления Венгрии о Зеленском

    Украина атаковала сразу несколько регионов России

    Российский боец сравнил возвращение на Родину со вторым рождением

    Певицу Лолиту назвали женщиной-скуфом

    Вэнс высказался о планах размещения войск США на Украине

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    ВСУ попытались атаковать Калужскую область

    Мэр американского города отказался подчиниться «тирану» после угроз Трампа ввести войска

    В США обратились к Трампу после встречи с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости