Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:47, 25 августа 2025Наука и техника

Северный флот получил новый тральщик «Афанасий Иванников»

МО: Тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт базирования на Северный флот
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Северный флот России получил новый морской тральщик «Афанасий Иванников». Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте (город Полярный) после завершения межфлотского перехода, сообщили в Минобороны (МО) России.

«Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Михайлов рассказал, что новый «Александрит» пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Он подчеркнул, что современный тральщик повысит возможности флота по обеспечению безопасности.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В июле стало известно, что Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота России. Двигатели семейства М500 устанавливают на различные корабли, включая тральщики проекта 12700.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Трамп прислал Алиеву совместные фото с неожиданным посланием. Что он написал азербайджанскому лидеру?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости