Северный флот получил новый тральщик «Афанасий Иванников»

МО: Тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт базирования на Северный флот

Северный флот России получил новый морской тральщик «Афанасий Иванников». Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте (город Полярный) после завершения межфлотского перехода, сообщили в Минобороны (МО) России.

«Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Михайлов рассказал, что новый «Александрит» пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Он подчеркнул, что современный тральщик повысит возможности флота по обеспечению безопасности.

В июле стало известно, что Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота России. Двигатели семейства М500 устанавливают на различные корабли, включая тральщики проекта 12700.