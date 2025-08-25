Совершен прорыв в лечении популярного расстройства

Sci Adv: Однократное введение Z944 заметно ослабляет проявления аутизма

Ученые из США показали, что однократное введение препарата может заметно ослабить проявления аутизма — правда, пока только у лабораторных животных. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Речь идет о блокаторе кальциевых каналов Z944: после его укола у мышей с моделью аутизма нормализовалась активность ретикулярного ядра таламуса — зоны мозга, отвечающей за сон, восприятие и социальное поведение. В результате животные становились менее гиперактивными, реже демонстрировали повторяющиеся движения и лучше реагировали на социальные стимулы.

По словам авторов, именно гипервозбудимость этой области мозга может быть «мотором» многих характерных симптомов аутизма. Когда ее удается подавить, поведение животных заметно улучшается.

Исследователи подчеркивают: до применения метода у людей еще далеко. Но открытие дает надежду на новые точечные подходы в терапии аутизма — вместо универсальных средств, которые до сих пор остаются неэффективными.

Ранее ученые обнаружили возможную связь между питанием во время беременности и риском аутизма у детей. У женщин, придерживавшихся здорового рациона с овощами, фруктами, рыбой и цельными злаками, вероятность рождения ребенка с аутизмом была на 22 процента ниже.