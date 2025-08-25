Мир
23:46, 25 августа 2025Мир

США начали изучение опыта боевого применения дронов на Украине

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

США изучают опыт боевого применения дронов на Украине. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

«Войны беспилотников ранее не было. И мы изучаем ее, [министр обороны] Пит Хегсет и все остальные», — подчеркнул он.

Глава Белого дома отметил, что это совершенно новый вид войны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли потенциальная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на данный момент встреча Путина и Зеленского не запланирована, но она может произойти, когда будет готова повестка их саммита, которая сейчас «вообще не готова».

