Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 25 августа 2025Россия

Стало известно о выдвижении свыше 1,6 тысячи участников СВО на выборы в России

Памфилова: Свыше 1,6 тысячи участников СВО выдвинуты кандидатами на выборы в РФ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Свыше 1,6 тысячи участников специальной военной операции (СВО) на Украине были выдвинуты кандидатами на выборы разных уровней в России. Об этом стало известно из приведенной главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой статистики, пишет «Парламентская газета».

«Одной из отличительных черт этой кампании является большое число кандидатов — участников специальной военной операции, — отметила Памфилова.

По данным главы ЦИК, из 1,6 тысячи выдвинутых на выборы участников и ветеранов СВО, около 1,4 тысячи — уже зарегистрированы. В частности, двое военнослужащих спецоперации примут участие в выборах губернаторов российских регионов — в Республике Коми и Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что за последние годы существенно выросло число общественных организаций ветеранов СВО, участвующих в наблюдении за выборами.  

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    Перерезавший горло россиянке мужчина избежал наказания

    Стало известно об отказе Залужного присоединиться к команде Зеленского

    На Украине назвали долю доверяющих военкоматам

    В МИД отреагировали на пропажу российского пловца в Турции

    Стало известно о выдвижении свыше 1,6 тысячи участников СВО на выборы в России

    Звезде «Операции "Ы"» понадобилась срочная помощь врачей

    Раскрыты характеристики первого складного iPhone

    Аэростат ВСУ с закрепленным на нем черным кейсом сбили над Россией и сняли его на видео

    Киркоров назвал виновного в своем падении во время концерта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости