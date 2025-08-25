Стало известно о выдвижении свыше 1,6 тысячи участников СВО на выборы в России

Свыше 1,6 тысячи участников специальной военной операции (СВО) на Украине были выдвинуты кандидатами на выборы разных уровней в России. Об этом стало известно из приведенной главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой статистики, пишет «Парламентская газета».

«Одной из отличительных черт этой кампании является большое число кандидатов — участников специальной военной операции, — отметила Памфилова.

По данным главы ЦИК, из 1,6 тысячи выдвинутых на выборы участников и ветеранов СВО, около 1,4 тысячи — уже зарегистрированы. В частности, двое военнослужащих спецоперации примут участие в выборах губернаторов российских регионов — в Республике Коми и Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что за последние годы существенно выросло число общественных организаций ветеранов СВО, участвующих в наблюдении за выборами.

