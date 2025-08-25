«Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

Политолог Липунов: Стубб намекает Зеленскому пойти на компромисс с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб, напоминая о судьбе своей страны в годы Второй мировой войны и после нее, может намекать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на необходимость компромисса с Россией и окончания боевых действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никита Липунов.

В частности, в ходе встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, Стубб в присутствии Зеленского заявил, что «Финляндия нашла свое решение в 1944 году, это же решение можно найти и в 2025 году». Финский лидер также подчеркнул, что участвует в мирных переговорах во многом из-за имеющегося у его страны опыта взаимодействия с Россией.

Липунов отметил, что подобные сравнения Украины с Финляндией не является корректными. Однако он добавил, что эта реплика главы государства может быть намеком Зеленскому.

Если воспринимать отсылку финского президента к 1944 году буквально, ее можно расценить как намек Киеву на скорейшее прекращение огня, перемирие и последующее заключение мирного соглашения. И это притом, что такой подход противоречит официальной позиции Финляндии, которая до недавнего времени выступала за «поражение России на поле боя» Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Кроме того, эксперт напомнил, что долгое время термин «финляндизация» — сценарий нейтрального государства, поддерживающего хорошие отношения с противоборствующими блоками -— считался пренебрежительным. Даже когда бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер предложил в 2014 году Киеву этот сценарий, его жестко раскритиковали на Западе.

«Тем не менее мы видим, что сейчас эта идея вновь становится актуальной. В случае самой Финляндии "финляндизация" предполагала поддержание нейтралитета при сохранении добрососедских отношений как с СССР, так и с западными государствами. Нейтральный статус Украины — одна из целей России в СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру"). Полагаю, что президент Финляндии намекал на схожий сценарий для Украины, видя динамику на поле боя, которую уже не могут игнорировать даже самые антироссийски настроенные комментаторы на Западе», — резюмировал исследователь.

Фото: Alex Brandon / AP

Стубб жестко высказался об интересах России на Украине

При этом 25 августа Стубб заявил, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности Украине.

Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности Александр Стубб президент Финляндии

Он подчеркнул, что Европа будет продолжать поддерживать Киев. Таким образом, он продолжил серию жестких высказываний в адрес Москвы. В ходе встречи с Трампом президент Финляндии назвал Краматорск и Славянск «крепостью против гуннов». За эти слова Стубб был обвинен в расизме.

Липунов обратил внимание, что подобная риторика является «пренебрежительной и агрессивной», однако подчеркнул, что позиция финского лидера не отражает позицию Запада.

Можно ли утверждать, что Стубб претендует на отражение некой единой европейской позиции по Украине? Полагаю, что нет. Это позиция Финляндии, которая в целом резонирует с наиболее антироссийски настроенными европейскими государствами Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

При этом политолог отметил, что роль Стубба в урегулировании конфликта на Украине может в скором времени возрасти. Он указал, что Финляндия имеет давнюю традицию «президентской дипломатии», когда глава государства устанавливал доверительные отношения с зарубежными лидерами.

«Когда-то это был Советский Союз, сейчас — США. Стубб использует все доступные ему рычаги влияния на американского президента. Мы уже видели это ранее во время его частного визита к Трампу во Флориду, когда Стубб за игрой в гольф пытался настроить президента США против России и внушить ему европейское видение проблемы», — рассказал эксперт.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Финляндия не исключает улучшение отношений с Россией

Несмотря на свои высказывания в адрес России, Стубб ранее заявил, что отношения Москвы и Хельсинки восстановятся после завершения СВО, но они уже не будут прежними.

«Восстановление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме станет возможным только после достижения справедливого и продолжительного мира на Украине», — сказал он.

Липунов объяснил, что несмотря на выбор Финляндии в пользу НАТО и участие в сдерживании России, руководство североевропейской страны не исключает восстановление контактов и позиционирует себя как европейского «эксперта по России».

Начиная со времен Холодной войны и до недавних пор Финляндия позиционировала себя как мостик между Западом и Востоком. Хельсинки старался налаживать диалог между Россией и Европой, в конце 1990-х инициировал Северное измерение Европейского Союза, чтобы сблизить Россию и Запад. После вступления в НАТО Финляндия, безусловно, утратила роль посредника, окончательно сделав выбор в пользу Евроатлантического блока Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

При этом аналитик обратил внимание, что Финляндия сильно пострадала от антироссийских санкций. Как следствие, он указал, что власти страны после окончания конфликта на Украине будут искать пути к восстановлению диалога.

«Полагаю, что Александр Стубб, будучи лидером малого государства, все-таки осознает необходимость поддержания отношений с восточным соседом, как минимум, в силу географии. Россия и Финляндия разделяют 1340 километров общей границы», — резюмировал он.

Однако Липунов напомнил, что сворачивание любого сотрудничества с Москвой стало результатом целенаправленной политики Хельсинки, под предлогом украинского кризиса.