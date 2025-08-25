Нардеп Дмитрук назвал убийства украинцев единственным умением власти на Украине

Власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским обладает одним умением — убивать украинцев. Так заявление посла Украины в Польше Василия Боднара об убийствах русских прокомментировал в социальной сети X депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев», — заявил нардеп.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина будет ценным участником НАТО, потому что умеет «убивать русских». По словам дипломата, украинские граждане хотят размещения баз НАТО «в каждом селе». Он добавил, что Украина также желает в будущем развиваться подобно европейским странам.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила Киеву вместо агрессивных высказываний в отношении России забрать из плена тысячу бойцов Вооруженных сил Украины.

