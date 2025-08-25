В России назвали Украину реальным гегемоном Европы и указали на один признак

Украина стала реальным гегемоном стран Евросоюза (ЕС), считает автор Telegram-канала «Старше Эдды». На такой расклад дел, по его мнению, указывает тот факт, как Владимир Зеленский высказывался о Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

«Смотрю как Зеленский хамит венграм и понимаю, что никто из европейцев, ничем хохлу ответить не сможет, даже Венгрия. С "ливерной колбасой Шольцем" прокатило, прокатило с Северным потоком, прокатит и с Будапештом», — написал автор канала.

24 августа Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба», которые были нанесены по нефтеперекачивающей станции нефтепровода в Брянской области 22 августа. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — заявлял он. Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал прекратить безрассудные атаки на энергетическую безопасность страны.

В Верховной Раде, в свою очередь, сочли, что Зеленский пытается шантажировать Венгрию, угрожая ударами по нефтепроводу «Дружбе», и осудили его комментарий. Депутат Артем Дмитрук призвал Будапешт немедленно отреагировать на комментарий Зеленского, подчеркнув, что ответ должен быть жестким. По мнению Дмитрука, вскоре украинский президент может начать угрожать атаками западными лидерам, которые отказываются «плясать под его дудку».