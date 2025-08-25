В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

РИА: Турция пока не знает, продолжатся ли переговоры России и Украины в Стамбуле

Турция пока не знает, состоится ли новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Москва и Киев сами выбирают дату и место проведения встречи.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица перечислил условия для ведения переговоров. По его словам, Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и исключительно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. По итогам встречи глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции сторон по меморандумам сейчас далеки друг от друга. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.