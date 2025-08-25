Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 25 августа 2025Забота о себе

Врач назвала несколько верных способов избавиться от икоты

Терапевт Чернышова: Для борьбы с икотой можно проглотить чайную ложку сахара
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Икота не наносит серьезного вреда организму, но может нервировать человека, вызывать бессонницу и общее истощение при длительных приступах, отметила врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с Life.ru она назвала несколько верных способов избавиться от этой проблемы.

В первую очередь для борьбы с икотой врач порекомендовала попытаться переключить нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта, чтобы прервать судорожные сокращения диафрагмы. Терапевт рассказала, что для этого можно выпить стакан прохладной воды мелкими глотками; использовать метод Вальсальвы — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть с закрытыми дыхательными путями или проглотить чайную ложку сахарного песка, но не запивать его.

Последний метод, как утверждает Чернышова, помогает в 19 случаях из 20. Если икота возникает часто без видимых причин и продолжается часами или сутками, эксперт посоветовала обратиться к врачу для обследования и выявления возможных патологий пищеварительной или нервной системы.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Ранее диетолог Антон Поляков призвал включить в рацион несколько продуктов для профилактики деменции. По его словам, для мозговой деятельности полезны ягоды, икра и жирная рыба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    Южная Корея ответила на обвинения Трампа в «чистке»

    Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

    Деловая активность в Германии выросла до максимума

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости