Врач назвала несколько верных способов избавиться от икоты

Терапевт Чернышова: Для борьбы с икотой можно проглотить чайную ложку сахара

Икота не наносит серьезного вреда организму, но может нервировать человека, вызывать бессонницу и общее истощение при длительных приступах, отметила врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с Life.ru она назвала несколько верных способов избавиться от этой проблемы.

В первую очередь для борьбы с икотой врач порекомендовала попытаться переключить нервную систему и рецепторы пищеварительного тракта, чтобы прервать судорожные сокращения диафрагмы. Терапевт рассказала, что для этого можно выпить стакан прохладной воды мелкими глотками; использовать метод Вальсальвы — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и попытаться выдохнуть с закрытыми дыхательными путями или проглотить чайную ложку сахарного песка, но не запивать его.

Последний метод, как утверждает Чернышова, помогает в 19 случаях из 20. Если икота возникает часто без видимых причин и продолжается часами или сутками, эксперт посоветовала обратиться к врачу для обследования и выявления возможных патологий пищеварительной или нервной системы.

Ранее диетолог Антон Поляков призвал включить в рацион несколько продуктов для профилактики деменции. По его словам, для мозговой деятельности полезны ягоды, икра и жирная рыба.