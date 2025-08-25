Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 25 августа 2025Из жизни

Жена спасла мужа из пасти крокодила

В Индии жена спасла мужа от крокодила при помощи сари
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии мужчина чудом спасся из пасти крокодила. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в деревне Мадхавапур, штат Махараштра. Хищник напал на 45-летнего Сайфу, когда тот вместе с женой и золовкой переходил канал вброд. Он вцепился в ногу мужчины и стащил его в воду. На помощь Сайфу пришла жена. Она бросила ему свое сари, за которое он смог ухватиться.

На их крики прибежали окрестные жители и стали бить крокодила палками. В конце концов тому пришлось отпустить свою жертву. Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинский колледж Бахрайча, где врачи наблюдают за его состоянием.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Представители лесного департамента пояснили, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в каналах, что позволило крокодилам приблизиться к населенным пунктам. Спасательные команды проводят операции по отлову рептилий.

Индийские власти усиливают меры безопасности в сезон дождей, когда активность крокодилов достигает пика. По данным за 2024 год, в Уттар-Прадеше зафиксировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых закончились летальным исходом. Экологи призывают устанавливать предупреждающие знаки и ограждения в особо опасных зонах.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски

    Жена спасла мужа из пасти крокодила

    Мужчины и женщины вспомнили о развеявшихся после первого секса заблуждениях

    Депутаты предложили ввести ежегодную выплату для семей к 1 сентября

    В Китае анонсировали масштабный саммит с участием России

    Пушилин рассказал об ожесточенных боях у Торского

    Лавров высмеял версию о якобы ударе России по производившему кофемашины заводу

    Названы особенности пугающего США фрегата ВМФ России

    В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Катюши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости