Светлана Журова: Я сдавала гендерный тест на двух Олимпиадах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о сдаче гендерных тестов в бытность спортсменкой. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«У меня лично за время спортивной карьеры было две карточки, подтверждающие, что я женщина. Я дважды сдавала гендерный тест, то есть на двух Олимпиадах», — вспомнила Журова. Олимпийская чемпионка отметила, что им выдавали специальные карточки, в которых говорилось, что у спортсменок нет мужских хромосом.

При этом Журова уточнила, что в то время одного подтверждения гендерной принадлежности было недостаточно. «Меня проверяли второй раз, на следующей Олимпиаде. После двух тестов я шутила еще, что я женщина дважды», — отметила депутат.

24 августа стало известно, что российских легкоатлеток стали проверять на гендерную принадлежность. Спортсменок начали тестировать из-за новых правил допуска Международной ассоциации легкоатлетических федераций к турнирам, требование касается не только россиянок, но и представительниц других стран.

Журова, выступавшая в конькобежном спорте, стала олимпийской чемпионкой в Турине в 2006 году. Она выиграла золото на дистанции 500 метров. Кроме того, россиянка — чемпионка мира в спринтерском многоборье и на дистанции 500 метров. Всего она приняла участие в четырех Олимпиадах: в 1994-м, 1998-м, 2002-м и 2006-м.