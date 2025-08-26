Наука и техника
В Китае спрогнозировали влияние ИИ на будущее человечества

Посол КНР в России Ханьхуэй: Китай не разделяет пессимистический взгляд на ИИ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

В Китае не разделяют пессимистический взгляд на развитие области искусственного интеллекта (ИИ), но призывают регулировать эту сферу на международном уровне. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Китай не разделяет пессимистичные взгляды "технологического фатализма" и решительно выступает против бесконтрольного развития ИИ», — подчеркнул он.

По словам дипломата, КНР придерживается концепции «человек превыше всего, а ИИ во благо». Руководство страны выступает за минимизацию рисков в данной сфере с помощью многостороннего сотрудничества. Кроме того, оно продвигает применение прозрачных и отслеживаемых технологических подходов.

Ранее Ханьхуэй рассказал о совместных проектах России и Китая в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, в Китае могут быть заинтересованы различными ИИ-продуктами российских разработчиков.

