Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 26 августа 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Ленобласть

Губернатор Ленобласти Дрозденко: При отражении атаки повреждены частные дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область повреждения получили несколько частных домов. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Местная администрация, как заверил глава Ленобласти, определит ущерб, нанесенный атакой беспилотников.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

ВСУ атаковали Ленобласть в ночь на 26 августа. Как уточнял Дрозденко, более десяти украинских дронов уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами.

Всего Украина за ночь атаковала 15 регионов России с помощью 43 беспилотников. Утром под удар также попал Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

    Россия увеличила продажу угля в убыток

    Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

    Рыбаки поймали 365-килограммовую рыбу и получили за нее 57 миллионов рублей

    Россия резко нарастила закупки китайских лекарств

    В Москве заявили о снижении числа преступлений мигрантов

    Российские миллениалы массово полюбили избинг

    Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

    Стали известны подробности окружения Купянска

    Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости