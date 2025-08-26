Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Ленобласть

Губернатор Ленобласти Дрозденко: При отражении атаки повреждены частные дома

При отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область повреждения получили несколько частных домов. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Местная администрация, как заверил глава Ленобласти, определит ущерб, нанесенный атакой беспилотников.

ВСУ атаковали Ленобласть в ночь на 26 августа. Как уточнял Дрозденко, более десяти украинских дронов уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами.

Всего Украина за ночь атаковала 15 регионов России с помощью 43 беспилотников. Утром под удар также попал Крым.