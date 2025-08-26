Спорт
09:41, 26 августа 2025Спорт

Каноист-чемпион рассказал об отношении к россиянам на чемпионате мира-2025

Каноист Штыль об отношении к россиянам на ЧМ: Провокаций практически не было
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЧемпионат мира по гребле

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россиянин Иван Штыль рассказал об отношении со стороны иностранных соперников на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2025 года в Милане. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, провокаций практически не было. «Почему практически? Потому что, может быть, какие‑то инциденты и были, но я с ними не столкнулся», — заявил спортсмен.

Каноист добавил, что на прошлогодних международных соревнованиях присутствовала недружелюбная атмосфера по отношению к россиянам со стороны некоторых стран. «Но в Милане я не заметил ровным счетом ничего подобного», — отметил Штыль.

На ЧМ-2025 россиянин в паре с соотечественником Захаром Петровым завоевал золотую медаль в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Помимо этой победы, Штыль 17 раз брал золото на чемпионатах мира и становился серебряным призером Олимпийских игр-2012.

