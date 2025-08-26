В Госдуме отреагировали на идею сделать весь бюджет в медицинских вузах целевым

Депутат Леонов поддержал идею сделать все бюджетные места в медицине целевыми

Инициатива Минздрава о том, чтобы сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми — отличная, заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. На идею он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минздрав предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми.

На фоне нехватки медицинских кадров в государственной системе здравоохранения нужно принимать решительные меры. Минздрав как раз эти меры и предлагает Сергей Леонов депутат Госдумы

Депутат напомнил, что сейчас порядка 30 процентов выпускников, которые заканчивают медицинские вузы на бюджетной основе, по разным причинам не идут работать по специальности. Поэтому задача Минздрава, по его словам, создать эффективный механизм по удержанию молодых специалистов в государственных лечебных учреждениях.

«Это один из инструментов. Предложенная система, в отличие от системы госраспределения в СССР, гораздо мягче. У выпускника школы будет возможность получить целевое направление и самостоятельно выбрать, в какую больницу идти работать. А после заключить с ней целевой договор и дальше уже поступить в вуз, тем самым взяв на себя обязательство отработать в этой больнице после окончания учебы. А самое главное — лечебное учреждение дает таким образом гарантию трудоустройства молодому выпускнику. Получается взаимовыгодная сделка», — поделился Леонов.

По мнению парламентария, внедрение такой системы позволит получить в первичном звене здравоохранения не просто комплект медицинских кадров, но и более опытных и подготовленных специалистов. Дело в том, что речь идет не только об отработке в три года, но и наставничестве со стороны опытных коллег, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«То есть государство не преследует цель обязать выпускников-бюджетников отрабатывать просто так, а главным образом пытается дать им возможность получить гарантированный опыт вместе с наставниками. Это честная сделка, так как тогда государство не только вкладывает силы, время и средства в обучение специалиста, но и дает гарантированно трудоустройство в предпочтительном для учащегося месте. А после уже опытный специалист будет вправе сам выбирать, как и где ему работать», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в России каждая пятая медсестра увольняется в первый год работы. В лидерах по числу покинувших место работы медиков оказались республики Тыва (42 процента), Алтай (41 процент), Калмыкия (34 процента), Бурятия (33 процента) и Курганская область (32 процента).

