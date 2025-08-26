Встретившиеся с Наговициной на горе в Киргизии альпинисты не выжили

Shot: Два альпиниста из Ирана не выжили во время спуска с пика в Киргизии

Два иранских альпиниста встретились с россиянкой Наговициной на горе в Киргизии незадолго до своей кончины. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, руководитель клуба альпинистов в Иране Хассан Машхадиоглу и тренер по альпинизму Марьям Пилехвари отправились на пик «Победы» 5 августа. Это была третья попытка скалолазов покорить семитысячник. Путешественники не уведомили Иранскую федерацию альпинизма и местный лагерь «Южный Иныльчек» и без координации покорили вершину 11 августа.

Во время спуска иранцы пересеклись с Натальей Наговициной на высоте 7,3 тысячи метров, затем пропали без вести. Позднее спасатели обнаружили их вещи. На данный момент обоих альпинистов признали невыжившими. Операция по их поиску была официально прекращена 26 августа.

Всего горный хребет Тянь-Шань унес жизни как минимум пяти человек в августе. Первым не выжил капитан сборной команды России по альпинизму 66-летний Николай Тотмянин, который покорил гору 10 августа, но оказался в больнице с сердечным приступом на следующий день. Затем с жизнью расстался итальянец Лука Синигалья, пытавшийся помочь застрявшей со сломанной ногой на пике Наговициной, он получил обморожение и отек мозга.

Ранее сын российской альпинистки обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина считает, что Наговицина могла выжить. Россиянка застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа.