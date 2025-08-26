Перечислены шесть простых шагов для предотвращения инфаркта и инсульта

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что 70 процентов инфарктов и инсультов можно предотвратить. Шесть простых шагов для профилактики возникновения этих заболеваний она перечислила в своем Telegram-канале.

«Необходимо уточнить, были ли в семье сердечно-сосудистые катастрофы у родственников первой линии», — написала Васильева. Также нужно измерить рост, вес, окружность талии и рассчитать индекс массы тела. Кроме того, важно знать свое артериальное давление, подчеркнула медик.

Что касается лабораторных исследований, она призвала сдать липидограмму и глюкозу. Дополнительно необходимо сделать ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ артерий шеи или бедра. Заключительным шагом является посещение врача с полученными результатами даже при отсутствии жалоб, чтобы оценить сердечно-сосудистые риски.

