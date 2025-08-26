Политолог высказался о будущем отношений Польши и Украины

Политолог Жарихин: Польша продолжит поддерживать Украину

Польша продолжит поддерживать Украину, несмотря на риторику и действия, направленные против сторонников Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена), убежден политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. О будущем отношений двух стран он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее польский президент Кароль Навроцкий предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются бандеровцами. Кроме того, он наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины.

«Польша с отвращением, но будет продолжать поддерживать нынешнюю украинскую власть, потому что да, все, что они говорят про бандеровцев, все, что они делают против бандеровцев — это их принципиальная позиция. Но кроме принципиальной позиции есть внутрипартийная дисциплина в такой партии как НАТО, и Польша все равно будет выполнять распоряжения вышестоящего начальства, потому что для них важнее этих принципиальных расхождений с бандеровцами, важнее исторической памяти все-таки будет общее противостояние с Россией и нанесение максимального ущерба России», — поделился Жарихин.

Политолог призвал не строить иллюзий по поводу того, что Польша разорвет отношения с Украиной, будет голосовать против принятия их в НАТО или станет препятствовать транзиту вооружения через свою территорию.

Это все иллюзии. Они все равно будут дисциплинированно следовать общей линии стран Западной Европы на противостояние России Владимир Жарихин политолог

Ранее в центре Варшавы участники акции протеста против мигрантов сожгли красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена).