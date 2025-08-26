Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен вручил подарки президенту США Дональду Трампу в честь прошедшего саммита. Об этом сообщает южнокорейская газета «Хангук кенчжэ».

Отмечается, что корейский лидер преподнес Трампу красную ковбойскую шляпу с надписью «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»), именную клюшку для гольфа и модель корейского корабля-«черепахи».

Кроме того, известно, что белая шляпа в аналогичном стиле была приготовлена для первой леди США Мелании Трамп.

Также Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме оценил ручку Ли Чжэ Мена и получил ее в подарок.

Встреча Трампа и Ли Чжэ Мена в Белом доме состоялась 25 августа. Американский лидер заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей, и предложил организовать саммит лидеров двух стран.