Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 26 августа 2025Путешествия

Россиянку на позднем сроке беременности отказались пускать в самолет за границу

Беременную россиянку отказались пускать на рейс в Египет из-за справки
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Россиянку на позднем сроке беременности отказались пускать в самолет за границу из-за отсутствия справки. Девушка поделилась произошедшим в ролике в социальных сетях, на который обратило внимание издание Baza.

Россиянка Эвелина на 30-й неделе беременности должны была вылетать в отпуск в Египет из Санкт-Петербурга авиакомпанией AlMasria Airlines. Вскоре после того, как она разместилась на своем месте в салоне самолета, сотрудник авиакомпании уточнила ее срок и потребовала разрешающую справку, которую девушке должен был выдать врач перед полетом.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

У Эвелины документа не оказалось, и тогда представители AlMasria Airlines отказались посадить ее на рейс. Разбирательство заняло два часа. По словам туристки, авиакомпания сослалась на право пилота высадить любого пассажира без объяснения причины.

В ролике девушка рассказала, что перед отъездом посетила врача и уточняла, нужна ли ей какая-либо справка. Однако врач заверил ее, что подобные документы якобы больше не выдают.

В итоге Эвелине пришлось лететь с пересадками на рейсе другой авиакомпании. Также сверху она доплатила 30 тысяч рублей. Кроме того, AlMasria Airlines отказалась возместить девушке деньги за «сгоревшие» билеты.

Ранее авиакомпания Spirit Airlines отказала в посадке на рейс женщине, которая ранее перенесла косметическую операцию, несмотря на наличие медицинского заключения от врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    В правительстве рассказали о наказании за владение более чем 10 банковскими картами

    До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

    Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом

    Российская журналистка обжаловала свой арест из-за постов в мессенджере

    Дмитриев рассказал о призванном изменить мир диалоге Путина и Трампа

    Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

    Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

    Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

    В России оценили востребованность снайперской «плетки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости