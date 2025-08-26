Спорт
07:11, 26 августа 2025Спорт

США направили во Францию запрос об экстрадиции российского баскетболиста

Адвокат Бело: США направили запрос во Францию на экстрадицию Касаткина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

США направили во Францию запрос на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело в беседе с ТАСС.

«По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа», — рассказал адвокат.

Бело подчеркнул, что сторона защиты не получила эти документы, в связи с чем подала запрос на немедленное освобождение Касаткина. Рассмотрение ходатайства запланировано на 27 августа.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.

