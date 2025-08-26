Трамп пригрозил странам ограничениями на экспорт чипов из-за цифровых налогов

Трамп пригрозил различными ограничениями на экспорт чипов из-за цифровых налогов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил государствам введением дополнительных пошлин и экспортных ограничений на передовые технологии и полупроводники в ответ на цифровые налоги. Политик опубликовал гневный пост об этом в Truth Social.

«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это призвано нанести вред американским технологиям или дискриминировать их», — высказал мнение глава Белого дома.

Помимо этого, они «возмутительно потворствуют крупнейшим технологическим компаниям Китая». Этому нужно немедленно положить конец, призвал Трамп.

В конце июня власти Канады отменили налог на цифровые услуги, из-за которого президент США прервал переговоры о прекращении разрушительной торговой войны между двумя странами.

До этого сам Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой до тех пор, пока та не снизит «вопиющий» налог на цифровые услуги.