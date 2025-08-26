Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

Политолог Друлак: Трамп ищет предлог, чтобы прекратить поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп хочет прекратить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и ищет предлог, чтобы это сделать. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил чешский политолог Петр Друлак.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли готов Трамп полностью выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Это ясно. Трамп махнул на это рукой. Теперь он просто ищет выход. (...) Трамп ждет событий, которые заставят его найти решение, которое еще недавно казалось бы трудно вообразить или обосновать. Это может быть крах киевского режима», — сказал он.

По словам эксперта, у США нет возможности усилить санкционное давление на Москву, поскольку «все, что они могли ввести, уже было введено». Поэтому Трамп был рад, что благодаря саммиту на Аляске ему предоставилась возможность отказаться от своих прежних угроз и идеи вторичных санкций против покупателей российских энергоносителей, считает он.

Ранее агентство Reuters сообщило о планах Вашингтона предложить Москве несколько энергетических сделок, чтобы побудить Кремль согласиться на прекращение боевых действий на Украине.