Москва высказалась о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

Захарова: Согласования повышения уровня делегаций Москвы и Киева пока нет

Согласования повышения уровня делегаций Москвы и Киева на будущих раундах переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент нет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос.

«Исходим из того, что необходимо соответствующее согласование между российской и украинской сторонами. Пока его нет», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о предложении президента страны Владимира Путина повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной. Дипломат подчеркнула, что Москва выразила принципиальную готовность повысить уровень делегаций.

Ранее Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине. Глава МИД России назвал подобную риторику попыткой нарушить процесс, который был заложен на переговорах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока по поводу предоставления площадки для саммита Москвы и Киева.