В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

МИД: Украина и ЕС пытаются нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске

Украина и Европейский союз (ЕС) пытаются нивелировать договоренности, достигнутые в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

«[В ходе встречи] подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию», — говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что на встрече с турецким послом Галузин рассказал ему об итогах саммита на Аляске и довел российскую оценку итогов этих переговоров. Кроме того, стороны подтвердили стремление к развитию сотрудничества между Россией и Турцией.