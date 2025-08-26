Наука и техника
В России высказались против ремонта «Петра Великого»

Адмирал Авакянц: Ремонт атомного крейсера «Петр Великий» нецелесообразен
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан» нецелесообразен. Против трат на корабль высказался экс-командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

По его словам, у ТАРКР абсолютно неоправданное соотношение стоимости и эффективности. Адмирал отметил, что он также выступал против трат на ремонт однотипного крейсера «Адмирал Нахимов».

«Тем более ни в коем случае нельзя тратить деньги на "Петра Великого". Гораздо эффективнее на эти средства построить несколько кораблей океанской зоны, носителей современного оружия — новые корабли, которые по эффективности будут гораздо выше, чем один такой монстр», — сказал Авакянц.

Он отметил, что в строительство ТАРКР заложили идеи, которые лежали в основе больших кораблей времен Второй мировой войны — линкоров «Бисмарк» и «Ямато». Адмирал подчеркнул, что оба корабля относительно легко потопили до того, как они принесли большую военную пользу.

В сентябре 2024 года американское издание The National Interest допустило, что «Петр Великий» могут списать из-за колоссальных расходов на его обслуживание.

