В Ростовской области ликвидировали пожар на заводе нефтепродуктов

Слюсарь: Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован

26 августа в 5:45 был ликвидирован пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Только что получил доклад: в 05:45 пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован. Благодарю всех, кто принимал участие в тушении огня», — написал Слюсарь.

Глава региона добавил, что в ночь на 26 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах.

Пожар на предприятии произошел в ночь с 20 на 21 августа в результате падения обломков беспилотника. Слюсарь подчеркивал, что для ликвидации возгорания потребовались большие объемы воды.