06:48, 26 августа 2025

Водолацкий объяснил позицию России после встречи Путина и Трампа на Аляске

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россия проявила гибкость по некоторым пунктам, которые предложил глава Штатов Трамп после встречи лидеров РФ и США на Аляске. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

«Для нас важно сохранение жизни тех людей, которые живут на Украине, которые не приемлют нацистскую идеологию, у которых тесные связи с Россией, у которых родственники в России», — подчеркнул он. Поэтому Москва идет на уступки, о которых говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская сторона приняла ряд предложений главы Белого дома и сделала корректировку своих действий, уточнил Водолацкий. По его словам, одна из таких корректировок — проведение в будущем встречи Путина с Владимиром Зеленским для подписания мирного соглашения.

Ранее в Госдуме рассказали, что формулирование гарантий безопасности для Украины — это вопрос компромиссов и обсуждений. Депутат Светлана Журова предположила, что президенты России и США на встрече в Аляске уже могли обсудить некоторые предварительные варианты. Она также заметила, что такой подход может не устраивать Европу.

