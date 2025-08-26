Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

Ян Непомнящий и еще семеро россиян примут участие в Кубке мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий вошел в список участников Кубка мира. Информация об этом опубликована на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Вместе с Непомнящим на турнире выступят восемь российских шахматистов: Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие 206 спортсменов.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 октября по 27 ноября в Индии. Призовой фонд турнира составит два миллиона долларов.

Ранее Непомнящий сообщил, что ему неоднократно поступали предложения о смене спортивного гражданства. Шахматист отметил, что отверг их, поскольку хочет выступать только за сборную России.