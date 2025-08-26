Врач призвал отказаться от распространенной привычки сразу после пробуждения

Врач Висо: Использование смартфона после пробуждения приводит к потере мотивации

Многие люди сразу после пробуждения берут в руки смартфон, но от этой распространенной привычки лучше отказаться, заявил врач Мануэль Висо. Его слова передает издание El Español.

«Проверка телефона после пробуждения сопровождается мгновенным выбросом дофамина. Однако головной мозг очень легко привыкает получать удовольствие с самого утра, поэтому обычные задачи ему уже кажутся скучными», — пояснил Висо.

Он предупредил, что эта привычка приводит к потере мотивации и трудностям с сосредоточением на протяжении всего дня. Кроме того, она грозит ухудшением памяти, возникновением бессонницы и даже негативными изменениями в метаболизме глюкозы. В связи с этим медик призвал не использовать смартфон как минимум час после пробуждения.

