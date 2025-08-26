Забота о себе
09:30, 26 августа 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от распространенной привычки сразу после пробуждения

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Многие люди сразу после пробуждения берут в руки смартфон, но от этой распространенной привычки лучше отказаться, заявил врач Мануэль Висо. Его слова передает издание El Español.

«Проверка телефона после пробуждения сопровождается мгновенным выбросом дофамина. Однако головной мозг очень легко привыкает получать удовольствие с самого утра, поэтому обычные задачи ему уже кажутся скучными», — пояснил Висо.

Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Он предупредил, что эта привычка приводит к потере мотивации и трудностям с сосредоточением на протяжении всего дня. Кроме того, она грозит ухудшением памяти, возникновением бессонницы и даже негативными изменениями в метаболизме глюкозы. В связи с этим медик призвал не использовать смартфон как минимум час после пробуждения.

Ранее терапевт Ростислав Игнатов рассказал, как чувствовать себя хорошо после бессонной ночи. По его словам, для этого необходимо на следующий день правильно питаться.

