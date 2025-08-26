Силовые структуры
Юрист рассказала о праве всех россиянок подать в суд на Маркаряна

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Все россиянки имеют право подать в суд на блогера Арсена Маркаряна. Об этом заявила заслуженный юрист России Людмила Айвар, ее слова приводит «Говорит Москва».

По словам юриста, в своих видео блогер оскорбительно высказывался обо всех женщинах России, значит, любая гражданка может идти в суд. Поэтому не исключено, что в отношении Маркаряна могут быть возбуждены уголовные дела по статьям о дискриминации, о клевете, об унижении человеческого достоинства. Если блогера признают виновным, ему придется выплачивать компенсации морального вреда.

Маркаряна задержали 23 августа на трассе по направлению в Белоруссию. Его обвинили в реабилитации нацизма, поводом стало видео блогера, размещенное в интернете не позднее 25 февраля 2025 года. Во время допроса он заявил, что не узнает человека на видео, а канал, на котором размещена запись, ему якобы не знаком. Тем не менее суд арестовал Маркаряна.

Блогер получил популярность благодаря своим скандальным интервью. В них Маркарян резко высказывался о женщинах и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он уверен, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома. В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).

