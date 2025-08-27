Чемпион Олимпиады-1980 умер в 63 года

Чемпион Олимпиады-1980 Юрий Присекин умер в возрасте 63 лет

Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР по плаванию Юрий Присекин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации водных видов спорта России.

Бывший спортсмен скончался в Омске. Причины смерти не называются. В Федерации водных видов спорта России выразили соболезнования родственникам Присекина.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, слова которого приводит «Матч ТВ», назвал произошедшее большой потерей для российского плавания. «Присекин был как раз одним из тех, кто вывел плавание на невероятную высоту. Он был очень хорошим спортсменом и прожил всего 63 года — это мало. Соболезную всем», — сказал Губерниев.

Присекин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве в составе советской команды в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. С 1984 по 1990 год он руководил Центром олимпийской подготовки при плавательном бассейне СКА.