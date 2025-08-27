Россия
Губернатор рассказал об отличившемся при отражении атаки ВСУ на Ленобласть летчике

Константин Лысяков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский летчик, отражая атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленобласть, в одиночку сбил пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об отличившемся военнослужащем рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

По словам чиновника, он лично поблагодарил состав 6-ой армии противовоздушной обороны за защиту от ударов ВСУ. «Пообщался с командующим армией, генералом Олегом Маковецким и бойцами, несущими боевое дежурство по защите области. Пожал руку летчику, который вчера при массированной атаке БПЛА на Ленобласть лично уничтожил пять целей», — написал Дрозденко.

Ранее стало известно, что беспилотники, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленобласть, могли запустить с кораблей в Балтийском море. Журналисты также допустили, что ВСУ использовали воздушное пространство Эстонии.

ВСУ атаковали Ленобласть в ночь на 26 августа. Как уточнял Дрозденко, пострадавших в результате налета не зафиксировано, однако повреждения получили несколько частных домов.

