Губерниев раскритиковал экипировку российских биатлонистов

Губерниев заявил, что биатлонисты жалуются на экипировку и раскритиковал ее

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал экипировку российских биатлонистов и отметил, что спортсмены ею недовольны.

«Кстати, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя — полное *****! У СБР (Союз биатлонистов России — прим. «Ленты.ру») с ****** контракт, менять не хотят, спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал он.

Губерниев добавил, что будет следить за ходом событий во время соревнований в сентябре. В этом месяце пройдут Кубок и чемпионат России.

Ранее Губерниев сделал выбор между поездкой на чемпионат мира по биатлону и проведением корпоратива за десять миллионов рублей. Комментатор предпочел съездить на мировое первенство. Решение он объяснил тем, что в любом случае сможет заработать эту сумму.