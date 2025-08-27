Экономика
18:11, 27 августа 2025Экономика

Kia допустила возможность стать в России маркетплейсом

ТАСС: Kia подала в России заявки на 5 товарных знаков, включая Kia Маркетплейс
Дмитрий Воронин

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation подала пять заявок на регистрацию в России товарных знаков (ТЗ). Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарные знаки в том числе зарегистрированы по классам, куда входят мебель, организация выставок, автомобильных гонок, реклама авто для продажи через интернет, услуги по оптовой и розничной торговле, онлайн-заказов.

Последнее, с учетом имеющегося у одного из ТЗ наименования «Kia Маркетплейс», может говорить о том, что компания допускает возможность работы на рынке и в этой сфере.

В июне стало известно, что Kia зарегистрировала два товарных знака на электромобили для продаж в России. В апреле также сообщалось о планах автопроизводителя вернуться на рынок в текущем году, хотя в самой компании такую информацию не подтверждали.

